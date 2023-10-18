Под Орлом ввели фитосанитарные зоны и сожгли импортные продукты

Облсовет обсудил результаты контрольных мероприятий Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в стенах этого ведомства прошло выездное заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. Участники заслушали доклад о реализации на территории Орловской области фитокарантинных мероприятий по карантинным объектам. Согласно ему, в текущем году на территории мониторингом была охвачена площади более чем в 510 тысяч га.

«По состоянию на 1 октября 2023 года Управлением установлено 13 новых фитосанитарных зон по повилике в Орловской области, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Общее количество карантинных зон в регионе – 86, по шести карантинным объектам. Общая площадь карантинных зон – 62 953,54 га».

Также была обсуждена тема контроля ввозимой на территорию РФ продукции. В ТУ Россельхознадзора отмечают, что этому направлению уделяется пристальное внимание. Ведь вместе с грузами в Россию могут завести опасных вредителей, способных уничтожать леса и сельскохозяйственные культуры. Согласно озвученной статистике, в текущем году было ввезено и проконтролировано 176 тысяч тонн импортных грузов, при этом в восьми случаях было обнаружено три вида карантинных объектов. В результате 32 тонны грузов зараженной подкарантинной продукции были запрещены к ввозу и возвращены отправителям.

«Благодаря осуществлению тщательного контроля не допущен ввоз и распространение на территории нашей области и Российской Федерации опасных карантинных объектов, в том числе, с семенным материалом, – резюмируют в ТУ Россельхознадзора. – Так, по результатам контроля выявлено 50,7 тонны импортных семян сои, свеклы, ячменя и томата, зараженных опасными карантинными болезнями и сорняками. 48,3 тонны из них возвращены отправителю, а 2,4 тонны уничтожены путем сжигания».

ИА «Орелград»