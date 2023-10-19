Два сибиреязвенных скотомогильника приведут в порядок под Орлом

Центр ветеринарии уже ищет подрядчиков для выполнения работ.

Верховский межрайонный центр ветеринарии, являющийся бюджетным учреждением Орловской области, объявил сразу два однотипных тендера. Предметом контракта по каждому из них является выполнение работ по благоустройству территории сибиреязвенного скотомогильника. Один их скотомогильников расположен в деревне Стрелка Русско-Бродского сельского поселения Верховского района, второй – вблизи деревни Шишково Моховского сельского поселения Залегощенского района.

Работы будут оплачиваться за казенный счет. В одном случае начальная максимальная цена контракта составляет 438,5 тысячи рублей, в другом – 637,6 тысячи рублей. По условиям контрактов, работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты их заключения. Подрядчик обязан безвозмездно исправлять все выявленные недостатки. Гарантийный срок эксплуатации объектов и входящих в него конструкций и материалов устанавливается продолжительностью 2 года.

На территории сибиреязвенных скотомогильников запрещено проводить работы, связанные с выносом грунта, остатков имеющегося ограждения, за их пределы, выносить и вывозить скошенную траву, вырубленные, спиленные кустарники и деревья. Также нельзя использовать остатки неиспользованных строительных материалов, строительных смесей за пределами сибиреязвенного скотомогильника. Кроме того, условиями тендеров работникам, осуществляющим строительные работы, и контролирующим их лицам запрещено «пить, курить, принимать пищу, находиться на территории сибиреязвенного скотомогильника без средств индивидуальной защиты».

Ранее областное управление ветеринарии сообщало о том, что в селе Речица Ливенского района прошло региональное учение по сибирской язве. По легенде учения в одном из личных подсобных хозяйств Речицы пал теленок. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Ливенского межрайонного центра ветеринарии для отбора проб патматериала и его отправке в лабораторию. В ходе учений отработаны межведомственное взаимодействие между различными службами, а также действия ветеринаров при установлении диагноза «сибирская язва». Учение прошло на высоком уровне, отметили в управлении.

ИА «Орелград»