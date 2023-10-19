Представлена концепция мемориала «Судбищенская битва»

Она станет основой для проектирования мемориального комплекса.

Орловский краеведческий музей представил концепцию создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». О ней директор музея Дмитрий Моисеев говорил еще на заседании организационного комитета по увековечению памяти о Судбищенской битве и погибших в ней защитниках Отечества, прошедшем в сентябре под председательством губернатора Андрея Клычкова. Моисеев тогда отметил, что работа по разработке концепции завершается, она станет основой для проектирования комплекса.

«На базе Орловского краеведческого музея завершаются работы по созданию реставрационной мастерской для консервации и реставрации археологических находок, – сообщил также директор музея. – Ведется ремонт помещений и приобретение оборудования для хранения и изучения археологических материалов. На стадии завершения разработка концепции и дизайн-проекта постоянной выставки на базе Орловского краеведческого музея, посвященной Судбищенской битве. Открытие запланировано на декабрь 2023 года».

Теперь любой желающий может ознакомиться на сайте краеведческого музея с анонсированной концепцией. Ключевой особенностью проекта является включение в единую экосистему уже существующих филиалов и новых площадок краеведческого музея. Мемориал «Судбищенская битва» станет частью этой экосистемы. Как следует из концепции, создаваемый музейно-исторический комплекс через события Судбищенской битвы, основание крепости Орел в системе засечных черт Московского царства познакомит с военной историей России 16-го века и уникальными археологическими исследованиями поля битвы, а также дальнейшей историей края в контексте истории становления и Российского государства.

«Вариативность посещения объектов комплекса предполагает получение различного пользовательского опыта, – говорится в концепции. – Если посещение мемориального комплекса «Судбищенская битва» совершается до посещения Орловского краеведческого музея, то посетитель подготовит себя к знакомству с основной экспозицией и филиалами музея, тем самым на собственном опыте получает возможность осмысления влияния одного события (Судбищенская битва) на историю целой страны».

ИА «Орелград»