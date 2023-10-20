Орловцев призвали отправить стихи бойцам СВО

В регионе стартовала патриотическая акция «ВРЕМЯ быть ВМЕСТЕ».

В Орловской области стартовала и набирает обороты патриотическая молодежная акция «ВРЕМЯ быть ВМЕСТЕ». Ее организатором выступил отдел казачьей культуры БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», который призывает жителей региона присоединиться к акции в поддержку боевого духа военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Для участия необходимо до 31 октября прислать свое стихотворение на электронную почту указанного выше отдела с пометкой «ВРЕМЯ быть ВМЕСТЕ».

Как следует из положения, суть акции заключается в стихах, написанных российским солдатам, которые в настоящее время выполняют свой долг, принимая участие в специальной военной операции на Украине. Участниками могут стать воспитанники кадетских и казачьих классов, военно-патриотических клубов, участники творческих казачьих коллективов, а также все желающие авторы.

«Надеемся, что душевные стихотворения и слова поддержки в письмах помогут нашим дорогим солдатам, – говорят организаторы. – Ведь эта весточка из дома говорит о том, что есть надежный тыл, где в них верят, ждут и любят. Все поступившие к нам письма, будут сложены в треугольники и отправлены военнослужащим».

Оргкомитет предлагает на выбор: написать стихотворение, написанное от руки разборчивым почерком, с указанием автора (авторов); напечатать в формате Word, с указанием автора (авторов). Важно также приложить качественные фотографии (10х15) или почтовые открытки с изображениями памятных мест и видов города Орла и Орловской области – все, что напомнит бойцам СВО о своей малой родине и согреет душу. С обратной стороны можно написать слова поддержки или стихотворение. Письма и фотографии будут отправлены бойцам, все авторские права будут соблюдены, гарантируют организаторы. Каждый участник получит Благодарность за участие и творчество. Оргкомитет оставляет за собой право определить отдельные специальные номинации.

«Сами бойцы говорят, что им очень приятно получать весточки, кем бы они ни были написаны, они согревают им души. Солдаты уверяют, что все письма доходят до них, они их читают и перечитывают. И совсем неважно, что будет в тех письмах – стихи, рисунки. Главное – само письмо. От него веет добром, родным домом и мирной жизнью. Той самой мирной жизнью, которую они сейчас защищают», – подчеркнули в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»