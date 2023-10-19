На Орловщине перенесли сроки сдачи «Болховкина луга»

19.10.2023 | 12:34 Новости, Строительство

Причиной стали погодные условия.

Фото: vestiorel.ru

Как сообщают «Вести-Орёл», дата сдачи объекта перенесена на 30 октября. Работами занимается ООО «СБК-ГрупП». Стоимость контракта составляет 66 миллионов рублей.

Парк «Болховкин луг» создают на территории бывшего стадиона педагогического училища. Планируется, что здесь появятся семь зон отдыха, детские игровые комплексы, тренажёры, сеть тропинок, асфальтированные тротуары, пешеходная дорожка и экотропа.

Однако в проект пришлось внести и некоторые коррективы. Например, в парке не будет общественного туалета – его хотели построить, но оказалось, что место находится слишком близко к местной реке Нугрь.

Как пояснили в администрации Болхова, перенос сроков сдачи связан с дождливой весной. Из-за погоды подрядчик не смог начать работы вовремя и впоследствии официально попросил об изменении «роковой даты». Болховские активисты-общественники внимательно следят за этим строительством.

ИА «Орелград»


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