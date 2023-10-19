В горсовете Орла обсудили захват бизнесом улицы Ленина

К депутатам стали поступать жалобы от горожан.

Размещение летних кафе и расширение их территорий вдоль улицы Ленина было предусмотрено при реконструкции. Однако некоторые из них уже перекрывают всю ширину пешеходных террас по чётной и нечётной сторонам. Свободной остаётся центральная часть шириной около пяти метров, по которой, в том числе, движутся самокатчики и велосипедисты.

Захват тротуара происходит и официально, и неофициально. Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов привёл цифры: разрешенная площадь для Travelers coffee составляет 40 квадратных метров, а реально оно занимает 99. По соседям аналогичная тенденция: 11 квадратов на бумаге – 16 на тротуаре, 30 – 36, 15 – 26.

«Помните сказку про Лису и лубяную избушку», – оценил и предупредил Сергей Швалов.

«Есть злоупотребление какое-то», – признал начальник управления муниципального имущества и землепользования Сергей Поляков.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов отметил, что носящиеся по улице велосипедисты и самокатчики – исключительно вопрос воспитания людей. «Город – это большой социум. Предприниматели должны зарабатывать. Два столика с точки зрения экономики – нецелесообразно, – подчеркнул чиновник. – Вид кафе согласовывается с архитектурой города. … Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Никто не пожаловался: мне неудобно сидеть и вкусно кушать».

Сергей Швалов предложил в следующем сезоне все же отвести для пешеходов зону около метра. Ведь некоторым кафе удаётся удержать себя в разумных границах.

Алексей Степанов сообщил, что предпринимателям выставляют претензии. Также будет произведён перерасчёт платы.

Отметим, летние и, частично, зимние кафе на улице Ленина приносят в бюджет Орла около 600 тысяч рублей за сезон. Если конструкции не разбирают на зиму, собственники вносят плату с понижающим коэффициентом.

ИА «Орелград»