Орел мечтает перейти на высокотехнологичную рекламу

Планируется сокращение обычных баннеров в пользу экранов.

Вопрос о ходе реализации администрацией в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета 19 октября.

В официальной схеме размещения – 347 точек. 231 из них занята (плюс 64 баннера находятся на частной территории). Около 40 ждут торгов и договоров.

28 незаконных рекламных конструкций город демонтирует, сообщил начальник УМИЗ Сергей Поляков. У администрации есть деньги на эту работу, а после сноса затраты взыскиваются с собственника.

Бюджет Орла получил от сдачи рекламных мест 16,35 млн рублей. Задолженностей по оплате данных услуг стало меньше, отметил Поляков.

По словам чиновника, есть планы по исключению из схемы размещения 36 точек, расположенных в центре Орла. В целом город нацелен на замену обычных баннеров на высокотехнологичные конструкции. Однако массовое исключение билбордов из схемы приведет к снижению доходов, признал начальник УМИЗ.

Напомним, торги на право размещения рекламных конструкций проводит областной департамент госимущества.

Зампредседателя горсовета Сергей Швалов призвал ответственно подойти к выбору мест для размещения высокотехнологичной рекламы, чтобы у граждан не было «белых ночей» и чтобы демонстрация коммерческих видео не мешала дорожному движению.