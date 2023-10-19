Орловцам объяснили, как согласовать полёты беспилотников

Процедура является не самой простой.

Напомним, что свободные полёты БПЛА в небе над Орловщиной запретили ещё в январе этого года. Однако жители региона всё же могут поднять в воздух свои беспилотники. Для этого придётся согласовать данный вопрос с властями. А именно – с департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В качества заявителей могут выступать физические и юридические лица, а также ИП. Также их интересы могут представлять официальные доверенные лица.

Заявка подаётся в департамент в электронном виде в формате PDF. Её необходимо направить на адрес электронной почты ddh@adm.orel.ru.

В документе должны содержаться данные о

владельце беспилотника,

операторе беспилотника,

фирме-производителе,

модели

и серийном номере аппарата.

К заявке прилагаются копии паспортов владельца и оператора беспилотника, а также план использования воздушного пространства (тоже в электронном виде и в формате PDF). Как вариант, можно не составлять такой план отдельно, а указать в тексте самой заявки время начала и окончания полёта и границы района использования воздушного пространства.

Департамент обязан одобрить или отклонить заявку через 5 суток после регистрации документов и уведомить заявителя о своём решении по электронной почте.

Однако на этом процедура не заканчивается. Если ответ является положительным, то заявителю необходимо направить документы, необходимые для согласования запланированного полёта, в Национальный центр управления обороной России.

После получения обратной связи из данной организации, нужно будет написать в ещё одну инстанцию – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию). При этом к вышеуказанным сведениям и документам надо приложить и ответ, полученный из НЦУО.

Более подробную информацию можно получить в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области по телефону 8 (486) 259-69-85. Звонить можно в будние дни с 9 до 18 часов.

ИА «Орелград»