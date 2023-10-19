Под Орлом снова столкнулись грузовики

19.10.2023 | 10:45 Новости, Происшествия

Пострадал один из водителей.

Фото: УГИБДД

Авария произошла накануне на автодороге «Орёл-Тамбов» на 109-м километре (в Ливенском районе). Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

50-летний водитель вёл «Камаз» с прицепом в направлении города Ливны. В какой-то момент он допустил столкновение с грузовиком «Даф», оснащённым полуприцепом. Им управлял 52-хлетний мужчина. «Даф» ехал впереди «Камаза» в том же направлении.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Камаз» получил травмы, не госпитализирован», – уточнили в ГИБДД.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Это – единственное, в котором пострадал человек. Отметим, что на днях в нашем регионе уже происходила подобная авария.

Фото: УГИБДД

ИА «Орелград»


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