Орловчанке дали год за ложный донос

Областной суд оставил приговор в силе.

Отбывать своё наказание женщина будет в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

История началась с того, что орловчанка, выпивая в доме своих знакомых, забыла там мобильный телефон. Сожитель преподнёс его женщине в подарок всего за несколько дней до этого. Орловчанка испугалась, что её легкомысленное обращение с дорогостоящим телефоном вызовет у мужчины гневную реакцию, и решилась на ложный донос.

Она отправилась в полицию и подала заявление, обвинив во мнимом похищении мобильника своего знакомого, проживающего неподалёку. Однако ситуация перевернулась, когда хозяин дома, где проходила злополучная вечеринка, обнаружил потерянный телефон. Орловчанке пришлось сознаться в ложном доносе.

Суд первой инстанции дал ей один год колонии-поселения. Также оказалось, что подсудимая страдает расстройством психики и зависимостью от алкоголя. В связи с этим её дополнительно приговорили к принудительному лечению у психиатра – в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Орловчанка попыталась обжаловать приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

ИА «Орелград»