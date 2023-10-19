Под Орлом хулиганы атаковали «Васильковую гавань»

Общественное пространство только что благоустроили.

Об инциденте стало известно сегодня на совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как рассказал первый заместитель главы администрации Новосильского района Юрий Трусов, «гавань» подверглась нападению вандалов, причём трижды.

«По словам чиновника, школьники уже три раза успели поломать оборудование на объекте», – цитирует госслужащего портал «Орловские новости».

Ответ губернатора свёлся к тому, что местные власти должны тщательно отлеживать происходящее в «гавани» и гарантировать постоянное и качественное содержание объекта.

Работы по благоустройству сдали только 10 октября. Их выполняло ПАО «Россети Центр». Проект обошёлся в 53 миллиона рублей. Ранее «Васильковая гавань» стала победителем федерального конкурса комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках проекта были благоустроены территории городского сквера «Аллея Славы», входной площадки, территории, прилегающей к «Острожной горе», а также, частично, берега со спуском к реке Зуше и пляжу.

ИА «Орелград»