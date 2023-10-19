Под Орлом отремонтируют дорогу к дому родителей бойца СВО

19.10.2023 | 18:14 Новости, СВО

Такое поручение дал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Соответствующее обращение поступило сегодня в рамках личного приёма. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, родители орловца – участника специальной военной операции – проживают в Покровском районе в деревне Слободка.

Их дом находится на местной Первомайской улице. Клычков, следуя поступившей просьбе, дал поручение привести дорогу в порядок.

Также на сегодняшнем приёме к губернатору обращались жители Орла, Урицкого и Кромского районов. Просьбы касались оформления регистрации и вывоза мусора.

Ранее от имени Орловской области на передовую доставили 40 тонн картофеля, а также новую партию питьевой воды в бутылках. Всего к данному моменту Орловщина передала в зону СВО 785 тонн воды.

ИА «Орелград»


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