Под Орлом отремонтируют дорогу к дому родителей бойца СВО

Такое поручение дал губернатор.

Соответствующее обращение поступило сегодня в рамках личного приёма. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, родители орловца – участника специальной военной операции – проживают в Покровском районе в деревне Слободка.

Их дом находится на местной Первомайской улице. Клычков, следуя поступившей просьбе, дал поручение привести дорогу в порядок.

Также на сегодняшнем приёме к губернатору обращались жители Орла, Урицкого и Кромского районов. Просьбы касались оформления регистрации и вывоза мусора.

Ранее от имени Орловской области на передовую доставили 40 тонн картофеля, а также новую партию питьевой воды в бутылках. Всего к данному моменту Орловщина передала в зону СВО 785 тонн воды.

ИА «Орелград»