Орловец украл деньги, чтобы отметить свою свадьбу

В итоге он отправился в колонию особого режима.

Как сообщили в пресс-службе Дмитровского районного суда Орловской области, учреждение рассмотрело необычное уголовное дело о краже с банковской карты. Оно было возбуждено в отношении жителя города Дмитровска, ранее уже имевшего проблемы с законом. Данный гражданин ранее уже дважды был судим за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, то есть за хищение денежных средств с банковских карт. Удивительно, но и новое уголовное дело на него было заведено по этой же статье.

«Как следует из материалов дела, в июле 2023 года гражданин П. совершил хищение денежных средств с банковской карты своего знакомого, – сообщили в пресс-службе суда. – В тот день П. зашел в гараж к своим знакомым – семейной паре, они выпивали. Женщина дала ему банковскую карту и попросила купить две пачки сигарет и одну бутылку водки, также она сказала, чтобы он себе купил то, что ему нужно».

Подсудимый поручение выполнил и принес покупки в гараж. Отдал он и банковскую карту, приметив при этом, что женщина положила ее на полку. Когда она вышла из гаража, а ее муж отвлекся, гость прихватил чужую карту и отправился в магазин. Там он на чужие деньги купил алкоголь и конфеты на общую сумму 8468 рублей. Покинув магазин, он банковскую карту выкинул, а «купленным алкоголем он отметил свое бракосочетание с С.».

«Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, – отметили в суде. – Потерпевшей он возместил ущерб в размере 500 рублей, обещал вернуть всю сумму, но так и не сделал этого. Суд признал П. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с П. в пользу потерпевшей в возмещение причиненного в результате преступления имущественного вреда денежные средства в размере 7968 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован».

ИА «Орелград»