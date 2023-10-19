Орловским казакам предложили сразиться за субсидии

Областные власти объявили о проведении конкурсного отбора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области официально объявила конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории региона и внесенным в государственный реестр. Объявление размещено на официальном портале Орловской области. Условия и порядок проведения конкурса определены постановлением правительства региона от 10 октября 2022 года, но недавно, как уже рассказывал «Орелград», в него были внесены некоторые изменения, касающиеся оффшоров.

Срок проведения конкурса – с 27 октября по 14 декабря 2023 года, при этом заявки и прилагаемые к ним документы от казаков в администрации губернатора будут принимать в период с 27 октября по 16 ноября. Деньги выделят на мероприятия в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов. Также субсидию можно тратить на социально значимые программы и проекты казачьих обществ.

Областные власти заключат с победителями конкурсного отбора соглашения, в которых будут прописаны условия предоставления субсидий. В рамках соглашений впоследствии будет оцениваться эффективность освоения казенных средств. Например, получатель субсидии должен провести не менее семи мероприятий в рамках заявленных им социальных проектов, причем количество участников таких мероприятий должно составлять не менее 1100 человек. Кроме того, чиновники отследят публикации в СМИ и соцсетях о проведенных казаками мероприятий – количество таковых также должно составить не менее семи. Отметим, что в отношении каждого отдельного получателя субсидии значение результата предоставления субсидии устанавливается персональным соглашением с указанием точной даты завершения и конечного значения результата.

По условиям, участниками конкурса могут быть казачьи общества, отвечающие обязательным требованиям: не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства; деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Кроме того, в реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о руководителях казачьего общества. Сами общества не должны быть включены в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных законом об областном бюджете. В 2023 году на указанные цели предусмотрено 2 миллиона рублей. Конкурсная комиссия вправе привлекать для оценки заявок независимых экспертов. Оценивать заявки она будет по 100-балльной шкале по ряду критериев с учетом коэффициентов их значимости.

ИА «Орелград»