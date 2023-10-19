Орловский Россельхознадзор нашел 2500 несуществующих сортов семян

Ведомство отчиталось о результатах контроля в области семеноводства.

За 9 месяцев 2023 года специалистами Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проведено 376 мероприятий по контролю в области семеноводства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Из них 127 контрольных мероприятий были проведены без взаимодействия с проверяемыми. Кроме того, 249 контрольных мероприятий были проведены при экспортно-импортных операциях и перемещении семян по территории РФ.

В частности, проконтролировано 22,6 тысячи сортов семян сельскохозяйственных растений, в том числе 22,5 тысячи штук пакетированных семян и 90 саженцев. В результате было выявлено 2,5 тысячи сортов, не включенных в Госреестр, в том числе 2548 пакетированных семян и 27 саженцев. В целом за отчетный период времени сотрудниками ТУ Россельхознадзора было проконтролировано 560,6 тонн семян, в том числе 117 тонн на внутреннем рынке, 204,1 тонны при экспорте и 239,5 тонны при импорте.

«Выявлено 6 тонн семян, не соответствующих требованиям нормативных документов, – следует из отчета ведомства. – Проконтролировано 630,6 тысячи саженцев, в том числе 12,17 тысячи тонн на внутреннем рынке и 618,3 тысячи тонн при импорте. Выявлено 14,1 тысячи саженцев с нарушением: 11,7 тысячи штук, не соответствующих ГОСТ, и 2,4 тысячи штук с нарушением маркировки».

Сообщается также, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия за прошедшие три квартала было обследовано 221,2 тысячи га посевов сельскохозяйственных культур, включая 171,9 тысячи га, высеянных на семеноводческих участках для производства семян. Для исследования на наличие ГМО были отобраны 163 пробы вегетативных частей растений, положительных проб выявлено не было.

ИА «Орелград»