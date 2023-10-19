Орловщина перечислила федеральному центру НДС на 459 миллионов рублей

Налоговики рассказали о результатах уточнения обязательств.

В Орловской области в результате самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств за девять месяцев 2023 года в федеральный бюджет поступило 459,5 миллионов рублей НДС, что на 27,4 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола на тему: «Налог на добавленную стоимость: спорные вопросы исчисления и администрирования».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, круглый стол прошел в рамках конференции «Индекс административного давления на бизнес: итоги и перспективы». Ее участники обсуждали результаты рейтинга регионов по уровню административного давления на бизнес. Кстати, по итогам 2021 года Орловская область заняла в нем 51 место. А по итогам 2022 года – уже 49 место в стране. Что касается круглого стола, то на нем выступила заместитель руководителя УФНС Ирина Козырева

«Ирина Козырева обратила внимание участников мероприятия, что сегодня налоговый контроль – это не только камеральные и выездные налоговые проверки, в первую очередь – это четкий, последовательный и автоматизированный анализ финансовой деятельности организации, выявление определенных зон риска и доведение информации до налогоплательщиков», – сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель такой работы заключается именно в восполнении потерь бюджета и добровольном отказе налогоплательщиков от участия в схемах минимизации налоговых платежей, акцентируют налоговики. Она позволяет обелить организации, оградить их от участников и организаторов схем незаконной минимизации налоговых платежей. Следствием такой работы налоговикам видится обеспечение добросовестной конкуренции на рынке.

ИА «Орелград»