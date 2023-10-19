Орловских владельцев оружия оштрафовали на четверть миллиона рублей

Примерно половину выписанных штрафов нарушители уже оплатили.

В Орловской области в текущем году сотрудники регионального Управления Росгвардии провели уже более 3000 проверок владельцев оружия. По итогам контрольных мероприятий более 400 местных жителей были привлечены к административной ответственности за выявленные нарушения. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 270 тысяч рублей, из них на данный момент оплачены штрафы на общую сумму 148 тысяч рублей. Такие данные привела пресс-служба силового ведомства.

«Основными проступками орловцев в сфере оборота оружия и боеприпасов по-прежнему остаются халатное отношение к переоформлению лицензионно-разрешительных документов и нарушения правил хранения, транспортировки гражданского оружия», – отмечают в региональном Управлении Росгвардии. Только за последнюю неделю сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели 75 плановых проверок владельцев оружия, по результатам которых было составлено девять административных протоколов.

В Росгвардии также напомнили жителям Орловской области о том, что наложенные на них административные штрафы следует оплачивать своевременно, иначе к должникам могут быть применены меры. В частности, административные материалы передаются в службу судебных приставов, после чего взысканием штрафов начинают заниматься уже приставы. В их распоряжении имеется целый набор инструментов принудительного взыскания, установленный законодательством.

«Граждане, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, – напоминают также росгвардейцы. – За неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает арест до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Для получения квитанции на оплату штрафа владельцам оружия нужно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации».

ИА «Орелград»