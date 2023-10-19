Орловским бойцам доставили новую партию гуманитарной помощи

На этот раз груз отвезли под Херсон.

Здесь также базируются участники специальной военной операции из нашей области. Гуманитарную помощь, собранную в Орле, пришлось везти за полторы тысячи километров.

Груз доставлял зампред областного совета Михаил Вдовин. Защитникам Отечества привезли строительные материалы и инструменты, дизельный генератор, печи-буржуйки, продукты питания и предметы гигиены, медикаменты.

В формировании груза участвовали: депутаты облсовета (Павел Меркулов, Олег Бушля, Иван Грачёв, Юрий Ревин, Вадим Сезин, Дмитрий Пониткин и Владимир Букалов), глава Орловского муниципального округа Роман Жуков, коллективы школ №33 и №50, Орловский техникум сферы услуг, а также частные лица (семья Прозукиных, Андрей Кладов и Анатолий Дакал).

По предварительным данным, в настоящий момент гуманитарная миссия находится на обратном пути в Орёл.

ИА «Орелград»