На раскопках Орловской крепости нашли пищаль

19.10.2023 | 16:35 История, Новости

Оружие датируется первой половиной 17-го века.

Фото: t.me/instarchaeolog

О находке сообщил телеграм-канал Института археологии Российской Академии Наук. Пищаль подняли из земли сотрудники Сейминско-Суджинской экспедиции института, выполнявшие данные работы. Оружие нашли у южной части фундамента дома, обозначенного на карте 1727-го года как «воеводская изба».

Отмечается, что в Орле нашли, по сути, даже два экземпляра пищали – целый ствол одного орудия и небольшой фрагмент казённой части другого.

«Верхняя часть найденной пищали украшена декором в виде змеиной головы. Аналоги пищали «змеиная голова» известны и находятся в музеях Москвы, Углича, Перми», – отметили в РАН.

Также археологи сообщили, что, согласно документам, в 1646-м году в Орле насчитывалось пять «пищалей железных полковых». Вполне возможно, что последние находки как раз относятся к указанным в описи орудиям.

Фото: t.me/instarchaeolog

ИА «Орелград»


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