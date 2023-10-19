За триумфом ФК «Орёл» наблюдали 9 тысяч болельщиков

Прогноз по количеству зрителей практически сбылся.

Ранее организаторы матча ожидали, что на трибуны стадиона имени Ленина придут около 10 тысяч человек. Эти планы стали одной из главных причин, по которой финал Кубка СФФ «Центр» прошёл в Орле, а не на нейтральной площадке.

Цифру в 9 тысяч болельщиков назвали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Футбольный поединок между нашим «Орлом» и «Локомотивом» из районного центра Лиски Воронежской области закончился со счётом 4:1. Все четыре мяча у «орлов» забил Евгений Рагулькин (два из них – с пенальти).

Первый тайм завершился со счётом 1:0. Рагулькин забил гол с игры на 18-й минуте. Также в первой половине матча один из игроков «Локомотива» получил красную карточку, и команда наших соперников продолжила играть в неполном составе.

После перерыва гости отыгрались, но «Орёл» снова сравнял счёт (с пенальти). За несколько минут до конца игры Рагулькин реализовал ещё один одиннадцатиметровый штрафной удар, назначенный нашим противникам. А уже в самом финале матча он же забил четвёртый гол – уже опять «с игры».

Отметим, что победа является важной для «Орла», в первую очередь, потому, что позволит команде снова выступать в профессиональной футбольной лиге.

ИА «Орелград»