За триумфом ФК «Орёл» наблюдали 9 тысяч болельщиков

19.10.2023 | 10:34 Важное, Новости, Спорт

Прогноз по количеству зрителей практически сбылся.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Ранее организаторы матча ожидали, что на трибуны стадиона имени Ленина придут около 10 тысяч человек. Эти планы стали одной из главных причин, по которой финал Кубка СФФ «Центр» прошёл в Орле, а не на нейтральной площадке.

Цифру в 9 тысяч болельщиков назвали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Футбольный поединок между нашим «Орлом» и «Локомотивом» из районного центра Лиски Воронежской области закончился со счётом 4:1. Все четыре мяча у «орлов» забил Евгений Рагулькин (два из них – с пенальти).

Первый тайм завершился со счётом 1:0. Рагулькин забил гол с игры на 18-й минуте. Также в первой половине матча один из игроков «Локомотива» получил красную карточку, и команда наших соперников продолжила играть в неполном составе.

После перерыва гости отыгрались, но «Орёл» снова сравнял счёт (с пенальти). За несколько минут до конца игры Рагулькин реализовал ещё один одиннадцатиметровый штрафной удар, назначенный нашим противникам. А уже в самом финале матча он же забил четвёртый гол – уже опять «с игры».

Отметим, что победа является важной для «Орла», в первую очередь, потому, что позволит команде снова выступать в профессиональной футбольной лиге.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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