В Орловскую область поступило 135 тысяч доз вакцины от гриппа

Сегодня начали работу выездные пункты вакцинации.

Такую информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Уточняется, что речь идёт о вакцине для совершеннолетних под названием «Совигрипп».

Сегодня выездной пункт вакцинации работал на парковке у торгового центра «Водолей» (на Лескова, 40). Ровно через неделю, 26-го октября, он откроется там же. Сделать прививку можно в первой половине дня, с 08:30 до 14:00.

«Мобильные пункты вакцинации особенно удобны тем, кому не хватает времени на поход в поликлинику», – отмечают в депздраве. Вся процедура, включая осмотр врачом и заполнение документов, займёт всего несколько минут.

Кроме того, в ближайшую субботу, 21-го октября, мобильные пункты вакцинации будут работать сразу на нескольких ярмарках выходного дня. Один откроется на Комсомольской площади, второй – на улице Приборостроительной.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, случаев гриппа этой осенью пока не регистрировалось. В статистике – только ОРВИ и ковид. Как сообщили в ведомстве, на данный момент прививки от гриппа сделали 22,7% населения Орловщины (или около 159 тысяч человек).

ИА «Орелград»