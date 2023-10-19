Входную группу в парк Победы нарисуют студенты и все желающие

19.10.2023 | 15:47 Новости, Общество

Очередной эскиз был отклонен на заседании градсовета Орловской области.

Вопрос о предложениях по оформлению входной группы в парк Победы рассмотрели на заседании профильного комитета Орловского городского Совета 19 октября. Первый вариант был создан в управлении градостроительства администрации Орла. Его раскритиковал главный архитектор ОАО «Гражданпроект», член правления Орловской областной организации Союза архитекторов России Владимир Горлов, назвав то ли жутким, то ли жалким.  Он пообещал помочь городу и предложил свой вариант. Коллеги оценили эскиз как «совдеп», сравнив со входом на завод.

Администрация решила расширить круг вовлечённых лиц.  Начальник управления архитектуры Мария Родштейн проинформировала, что сделали предложение университету, чтобы к проработке привлекли студентов. Также подумать над проектом попросят архитектурные бюро. Есть надежда, что поступит «свежая молодая мысль».

На установку конструкции денег нет, поэтому есть время на творчество. Самые интересные предложения отберет градсовет. Финалисты могут быть вынесены на интернет-голосование.

ИА “Орелград”


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