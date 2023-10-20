На Орловщине наказали нерасторопного подрядчика

Он должен был переделать аудиторию под спортзал.

Как сообщает прокуратура Орловской области, нарушение выявили в Дмитровском районе. Местная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья заключила договор с ООО «Строй57». Подрядчик брался перепрофилировать школьную аудиторию под спортивный зал.

Однако компания не сделала работу вовремя. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении гендиректора ООО.

В итоге мировой суд оштрафовал его на 80 тысяч рублей. В свою очередь, школа-интернат расторгла контракт в одностороннем порядке и заключила его с другим подрядчиком.

Согласно открытым данным, ООО «Строй57» зарегистрировано в 2014-м году в Орле. Компания имеет статус микропредприятия. Уставной капитал – всего 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности являются штукатурные работы.

ИА «Орелград»