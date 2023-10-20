Северный район Орла тонет в крупногабаритных отходах

Их некуда складывать.

Проблему обсуждали на сегодняшнем заседании районной депутатской группы. Как рассказали в горсовете Орла, в Северном районе насчитывается 68 контейнерных площадок. Однако только 16 из них оборудованы специальным местами для крупногабаритных отходов (КГО) – бункерами ёмкостью по 8 кубических метров. Из этих 16 площадок только шесть соответствуют санитарным нормам, имеют твердое покрытие и ограждены с трёх сторон.

168 многоквартирных домов, расположенных в районе, не имеют не только оборудованного, но и необорудованного места накопления КГО. Жители просто сваливают такие отходы у подъездов.

По мнению председателя городского совета и депутата от округа №5 Василия Новикова, району требуется как минимум ещё 30 площадок, оборудованных под «крупногабарит». Эти проблемы всплыли и при строительстве дороги по улице Орловских партизан. «Там КГО несколько недель не вывозили, пока не перенесли на окраину, где смогли подогнать грузовик», – рассказал Новиков.

В итоге депутатская группа рекомендовала администрации Орла провести работу с управляющими компаниями по части соблюдения законодательства в вопросах оборудования и содержания специальных площадок для крупногабаритного мусора. «Народные избранники» указали на необходимость создания дополнительных площадок, а также указали конкретные объекты, которые необходимо привести в порядок незамедлительно (места накопления отходов у домов по Маринченко, 16, и Бурова, 8). Здесь нужно починить ограждение.

Лично Василий Новиков попросил городскую администрацию направить в адрес горсовета предложения по вывозу строительного мусора, отходов от ухода за зелёными насаждениями, автомобильных шин. Также глава городского парламента обратился к УК «Зелёная роща» с просьбой обеспечить регулярный вывоз крупногабаритных отходов с необходимой периодичностью.

ИА «Орелград»