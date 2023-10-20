В орловской глубинке установили карантинную зону

Причиной стал опасный сорняк.

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Малоархангельском районе, на территории Подгородненского сельского поселения. Таковы нормы действующего законодательства.

Площадь карантинной зоны составила 605,5 гектар. Она состоит из двух очагов (общей площадью около 215 гектар) и буферной зоны (около 390 гектар).

«В адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена Программа по локализации очага и ликвидации популяции повилики», – подчеркнули в ведомстве.

Повилика входит в семейство растений Вьюнковые. Все его виды считаются карантинным сорняками. Она не имеет корней и листьев, но способна обвиваться вокруг других растений, внедрять в них «присоски»-гаустории и питаться чужими соками.

ИА «Орелград»