На Орловщине определили худшие трёхзначные маршруты

20.10.2023 | 18:11 Новости, Общество

Отчёт опубликовал «Организатор перевозок».

Фото: vk.com/kuooop

Данное учреждение следит за работой межмуниципального общественного транспорта. «Организатор перевозок» представил отчёт за второй и третий кварталы текущего года (с апреля по сентябрь включительно).

В целом, по мнению учреждения, «трёхзначные» перевозчики хотя бы пытаются перестраивать свою работу в лучшую сторону. За второй квартал выявлено 191 нарушение государственных контрактов, за третий – 140 нарушений.

По некоторым их видам статистика уменьшилась, но по некоторым – выросла. В частности, в третьем квартале «трёхзначники» стали чаще нарушать расписание (на 7%). В то же время отклонений от пути следования стало меньше на 79,3%, фактов использования неисправного оборудования – на 33,3%.

Наибольшее число нарушений было выявлено на следующих маршрутах:

  • №187 «Ливны – Норовка»,
  • №352 «Знаменка (ул. Березовая) – Хардиково (через Северный рынок)»,
  • №354 «Знаменка – ИЗБК».
  • №421 «Мезенский педагогический колледж – Малая Куликовка»,
  • №445 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж»,
  • №457 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж».

В то же время учреждение отметило с положительной стороны маршруты №109 «Орёл – Новодмитровка» и №444 «Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад».

ИА «Орелград»


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