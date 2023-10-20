Минфин может выделить Орлу 2 миллиарда рублей

Сегодня вопрос подняли в Совете Федерации.

Это сделал сенатор от Орловской области Василий Иконников – на заседании трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Как он рассказал в соцсетях, дотация направлена на сбалансированность бюджета. Все средства должны поступить в казну Орла для минимизации долговой нагрузки.

При этом Иконников сослался на поручение президента, озвученное ещё в апреле текущего года, после встречи Путина с Клычковым. «Вопрос рассмотрят сегодня на совещании у Министра финансов РФ», – подытожил сенатор.

Напомним, что совсем недавно Орёл взял в кредит 315 миллионов рублей – сроком на один год, под ставку в 14%. Это удалось сделать не с первой попытки.

ИА «Орелград»