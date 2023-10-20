Для Орловщины закупили ещё 124 мусорных контейнера

Их приобрела УК «Зелёная роща».

Это металлические баки объёмом по 0,75 кубометров. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Контейнеры будут установлены в

Должанском,

Залегощенском,

Корсаковском,

Ливенском,

Новодеревеньковском,

Новосильском,

Свердловском,

Урицком,

Шаблыкинском районах,

Орловском муниципальном округе,

Ливнах

и Мценске.

Это уже третья подобная закупка, сделанная в текущем году. Ранее для области закупили 248 контейнеров.

Расходы на их закупку закладываются заранее – на них идёт 1% от выручки регионального оператора («Зелёной рощи»). Таким образом постепенно УК расширяет охват сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе.

Ранее стало известно, что жителям Северного района Орла некуда девать крупногабаритные отходы.

ИА «Орелград»