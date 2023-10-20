Для Орловщины закупили ещё 124 мусорных контейнера

20.10.2023 | 18:01 ЖКХ, Новости

Их приобрела УК «Зелёная роща».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Это металлические баки объёмом по 0,75 кубометров. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Контейнеры будут установлены в

  • Должанском,
  • Залегощенском,
  • Корсаковском,
  • Ливенском,
  • Новодеревеньковском,
  • Новосильском,
  • Свердловском,
  • Урицком,
  • Шаблыкинском районах,
  • Орловском муниципальном округе,
  • Ливнах
  • и Мценске.

Это уже третья подобная закупка, сделанная в текущем году. Ранее для области закупили 248 контейнеров.

Расходы на их закупку закладываются заранее – на них идёт 1% от выручки регионального оператора («Зелёной рощи»). Таким образом постепенно УК расширяет охват сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе.

Ранее стало известно, что жителям Северного района Орла некуда девать крупногабаритные отходы.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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