Для Орловщины закупили ещё 124 мусорных контейнера

Их приобрела УК «Зелёная роща».
Это металлические баки объёмом по 0,75 кубометров. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
Контейнеры будут установлены в
- Должанском,
- Залегощенском,
- Корсаковском,
- Ливенском,
- Новодеревеньковском,
- Новосильском,
- Свердловском,
- Урицком,
- Шаблыкинском районах,
- Орловском муниципальном округе,
- Ливнах
- и Мценске.
Это уже третья подобная закупка, сделанная в текущем году. Ранее для области закупили 248 контейнеров.
Расходы на их закупку закладываются заранее – на них идёт 1% от выручки регионального оператора («Зелёной рощи»). Таким образом постепенно УК расширяет охват сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе.
Ранее стало известно, что жителям Северного района Орла некуда девать крупногабаритные отходы.
ИА «Орелград»