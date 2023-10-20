На улице Карачевской в Орле стартует строительство девятиэтажного дома

Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.

Проектная декларация размещена на сайта Наш.дом.рф 17 октября. Застройщик – ООО «СЗ «Инмэжстрой» (генеральный директор – Сергей Еречев). Генподрядчик – ООО «Мегастрой».

Новый многоквартирный кирпичный жилой дом будет располагаться по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, д. 68В. Планируемая площадь девятиэтажки – 14,68 тыс. кв. м, из них 4,4 – нежилые помещения. В доме 160 квартир: однокомнатные площадью от 41 кв. м, трехкомнатные от 90 кв. м, три лифта.

Предварительная стоимость строительства – 583,79 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. Дольщики должны получить ключи не позднее 30 июня 2027 года.

Напомним, ООО «СЗ «Инмэжстрой» ввело в эксплуатацию три кирпичных дома на улице Ливенской в Орле.

ИА “Орелград”