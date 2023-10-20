Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Орле

Одним из организаторов станет Орловская областная библиотека имени Бунина.

Орел присоединится к проведению всероссийской акции «Ночь искусств». В частности, 3 ноября мероприятия начнутся уже в 14.00 часов. Желающих принять в ней участие приглашает к себе Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина, обещая насыщенную, интереснейшую и яркую программу. В частности, запланирован квиз «И это все о нас!», посвященный Году педагога и наставника. В библиотеке говорят, что это будет отличное развлечение для всей семьи, друзей и соратников.

«А тема интеллектуальной битвы близка каждому, ведь «все учились понемногу чему-нибудь» или учили кого-нибудь, – пояснили в «Бунинке». – Никаких скучных вопросов! Много музыки, юмора и узнаваемых кинофрагментов. Участники интерактивного культурного лабиринта «Назад в будущее» ответят на вопросы викторины из мира культуры и искусства, театра, кино, живописи, обрядовых традиций; примут участие в изготовлении предметов декоративно-прикладного творчества; прикоснутся к сценическому и художественному ремеслу».

Также в стенах библиотеки будет работать литературная мастерская «Попади в переплет». Ее гостей специалисты научат понимать конфликт любого текста, выстраивать образную альтернативу, которая определяет проблематику, работать с ключевыми словами и понимать композицию сочинения. Организаторы считают, что особенно полезно и интересно это будет выпускникам. Однако они говорят, что анализ ряда коротких текстов, универсальных по проблематике и по-настоящему глубоких, может привлечь и не только тех, кому надо готовиться к выпускным экзаменам.

«Запоминающимся будет мастер-класс «Подсвечник своими руками», – анонсируют также в библиотеке. – Он даст ответы на вопросы: из каких материалов и насколько сложно сделать такое украшение интерьера. Подсвечники привносят в помещение особый уют, а при зажженных свечах приятно вести задушевные беседы, слушать музыку, размышлять, творить».

В программу также включены эмоциональный мастер-класс «Мастерство красноречия», гостей которого познакомят с основными принципами ораторского искусства и навыками актерского мастерства, мини-квест «Происшествие в типографии» и встреча с танцевальной кавер-командой «BREEZ FREEZ». Все это, как считают организаторы, сделает вечер незабываемым и сотрет все стереотипы о «скучности» библиотечных стен.

«Приуроченные к 185-летнему юбилею Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» не оставят равнодушными ценителей путешествий и выставочных экспозиций», – говорят в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»