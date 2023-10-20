Будет аэропорт – будет и дорога

Ремонта улицы Авиационной в Орле не оказалась в планах на 2024 год.

Вопрос о планируемых бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства на грядущий год обсудили на заседании профильного комитета городского Совета 19 октября. Общий объем вложений в объекты дорожного хозяйства около 1,58 млрд рублей, уточнил начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев. Из этой суммы на строительство планируют направить 1,13 млрд, капремонт – 0,187 млрд, реконструкцию – 0,25 млрд. Намерены построить улично-дорожную сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе (к участкам для многодетных у деревни Овсянниково, а также на территории ограниченной улицей Михалицына и переулком Керамическим), улицу Кузнецова на участке от Московского шоссе до Раздольной, улицу Витольда Почернина от Зеленина до улицы Царев Брод в поселке Орлик (выезд из Зареченского микрорайона). Запланированы капремонт переулка Артельного и реконструкция Колхозного моста (проект прошел экспертизу).

А как же улица Авиационная? Ведь совсем скоро планируется завершение реконструкции аэропорта, отметил корреспондент «Орелграда». Когда будет аэропорт, тогда подумаем о дороге, пообещали чиновники. Митряев уточнил, что проектно-сметную документацию на строительство надеются получить в конце 2023 года.

Напомним, по Авиационной проходили публичные слушания. Улица должна обрести новые очертания: планируют тротуары, освещение и расширение проезжей части на пересечении со Спивака.

ИА “Орелград”