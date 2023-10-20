Недострой на Панчука выкупили за 201 млн рублей

Дома возводило с 2013 года АИЖК Орловской области.

Фонд развития территорий реализовал участок на улице Панчука в Орле. Стоимость, сформированная в ходе торгов, составила 201,3 млн рублей, сообщили в ФРТ «Орелграду». Инвестор получил участок на берегу Орлика площадью 22,554 тыс. кв. м с объектами незавершенного строительства: дом №83 по улице Панчука и №19к2 на улице Зеленый Берег.

«Указание участников аукционов, а также компаний, победивших в торгах, в публичном пространстве не входит в полномочия ФРТ», – уточнили в Фонде.

Напомним, дома на Панчука возводило АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области», компания с госучастием. Решением суда от 9 апреля 2019 года АИЖК было признано банкротом. Обманутым дольщикам была выплачена компенсация за неполученные квартиры. Экс-руководитель АИЖК Орловской области Сергей Кочергин был осужден в марте 2023 года за мошенничество.

ИА “Орелград”