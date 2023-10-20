В орловском ТФОМС нашли лишнюю премию и сомнительные расходы

Результаты работы контрольно-счетной палаты озвучили 18 октября.

Обсуждение состоялось на заседании профильного комитета областного Совета. Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2022 год. Выявлено, что ТФОМС потратил на информационную систему по осуществлению медико-экономического контроля и последующую ее доработку 1,2 млн рублей.

Однако, «ИС «МЭК Web» не выполняет определенные условиями контрактов задачи и функции, что является нарушением принципа результативности…», – отмечено в отчете КСП.

В путевых листах и актах о ремонте машин содержатся множественные расхождения, имеются признаки мнимой сделки на 71,98 тыс. руб. Необоснованный расход на ГСМ на поездки, не подтвержденные служебным характером, только за апрель и август 2022 года составили 8,4 тыс. рублей. Директору ТФОМС Орловской области выплачены две премии по одному и тому же основанию, за стабильное обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в 2021 году. КСП считает, что 66,2 тыс. рублей им получено неправомерно. Большего объема претензии к аренде. Фонд занимает помещения общей площадью 884,6 кв. м. За 2022 год заплатили 6,943 млн рублей. При аренде помещений с более низким ценовым предложением экономия могла бы составить около 2,18 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету Сергей Потемкин отметил, что нужно быть скромнее. Представитель ТФОМС возразила, что специально под фонд арендодателем проводился ремонт и делась планировка, не начислялась плата за время, пока устанавливали сервера и тянули линии связи, также собственник сам решает хозяйственно-бытовые вопросы.

«За 7 миллионов рублей я бы вас на руках носил», – оценил Сергей Потемкин.

Напомним, ТФОМС является посредником между казной субъекта и медицинскими организациями, бюджетными и частными. В 2022 году на медицинскую помощь областным учреждениям здравоохранения направлено 9,82 млрд рублей, коммерческим – 0,49 млрд.

ИА “Орелград”