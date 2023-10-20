О проверке «Солнечного» рассказали депутатам Орловского облсовета

Парламентарии приняли к сведению информацию аудиторов.

Представители областной Контрольно-счетной палаты Михаил Верижников и Надежда Кутузова приняли участие в заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в КСП, они донесли до парламентариев результаты недавно завершившейся проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных Детскому оздоровительно-образовательному центру «Солнечный». «Орелград» о ней уже рассказывал, на заседании парламентского комитета был представлен подробный доклад.

С ним выступила аудитор Надежда Кутузова. Она акцентировала внимание на ряде выявленных нарушений, в том числе в сфере бухгалтерского учета. В данном случае аудитор указала на неотражение операций на счетах бухгалтерского учета по всем видам расходов в течение семи месяцев. Рассказала Надежда Кутузова и о нарушениях трудового законодательства, вскрытых в детском учреждении.

Выразились они в виде «неправомерных и необоснованных доплат сотрудникам лагеря, а также установления надбавок, не предусмотренных внутренним положением учреждения об оплате труда». Нашлись нарушения и при проверке закупочной деятельности оздоровительно-образовательного центра. В частности, аудиторы выяснили, что учреждением не был сформирован и размещен в Единой информационной системе план-график закупок товаров, работ и услуг на 2022 год.

«Превышен установленный предел годового объема закупок у единственного поставщика, – перечислили в КСП. – При заключении договоров с единственным поставщиком учреждением неправомерно определены сроки и условия выплаты аванса, а также учреждение осуществляло оплату за оказанные услуги с нарушением установленного срока. Информация по результатам контрольного мероприятия депутатами принята к сведению».

ИА «Орелград»