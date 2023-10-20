Областные чиновники решили каждое четвертое обращение граждан

Еще более 700 сигналов были поставлены губернатором на контроль.

В третьем квартале 2023 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 2009 письменных обращений, из них 771, или 30,4 процента, поставлены на контроль губернатором Орловской области, его заместителями и руководителями департаментов. Такие данные привели в администрации губернатора и правительства региона.

Сообщается, что 109 поступивших обращений были рассмотрены совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, причем 19 из них – с выездом на место. В целом за отчетный период времени положительно было решено 449 устных и письменных вопросов, то есть примерно четверть от всего «вала сигналов» от граждан. В администрации губернатора перечислили примеры успешного решения поставленных гражданами вопросов.

Например, был решен вопрос о ремонте автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Глазуновка – Тросна» – Богородское в Кромском районе, ямочном ремонте асфальтобетонных покрытий дороги «Ливны – Русский Брод – Верховье», по восстановлению дорожного полотна с применением щебня на дороге «с. Паслово – д. Ботавина» – д. Заречная в Орловском муниципальном округе и др. Был введен дополнительный рейс в Орловском муниципальном округе по маршруту № 421 «Мезенский педагогический колледж – Малая Куликовка».

Организовано торговое обслуживание «посредством передвижного нестационарного торгового объекта – автолавки потребительского общества Должанского района с целью реализации товаров первой необходимости, в том числе осуществления доставки продукции». В данном случае областные чиновники отреагировали на заявки жителей деревни Марьино. Также была оперативно устранена аварийная ситуация и отремонтированы токоведущие элементы и провода, пострадавшие в результате пожара во внутридомовой электросети в многоквартирном доме № 1 по улице Чечневой в городе Орле.

В Орле по сигналам граждан была произведена опиловка деревьев и кустарников, расположенных в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства АО «Орелоблэнерго» на улице Приборостроительной, в Мценске оконные блоки были заменены в здании средней общеобразовательной школы №2.

ИА «Орелград»