В обладминистрации рассказали, кому достался участок под «карточным домиком»

На запрос «Орелграда» ответил член правительства Орловской области.

Оставим за пределами публикации воду, вынесем главное.

«В настоящее время земельный участок предоставлен в пользование МКУ «Объединённый муниципальный заказчик г. Орла» для складирования строительного оборудования и техники на время работ по реконструкции «Красного моста», – указал в своем ответе Сергей Антонцев.

«Когда планируется повторный конкурсный отбор и с какими условиями?»

В ответ – тишина. (Отметим, это уже второй запрос. На первый отвечал заместитель губернатора Владимир Ивановский, в том документе еще меньше фактуры).

Или что-то не договаривают про Красный мост – или высок шанс, что победитель самого первого отбора, компания Владимира Матвеева Холикон-Развитие, оспорит действия чиновников в суде.

ООО «СЗ ОМЕГА ПАРК» было предоставлено право на заключение договора аренды земельного участка (57:25:0030405:7) после повторного заседания комиссии. Решение первого было признано нелегитимным по формальным признакам. При очередном рассмотрении ОМЕГА ПАРК предложила наиболее выгодные условия, а Холикон решил отозвать заявку, так как считает законным и справедливым предыдущее решение комиссии.

Распоряжение губернатора Орловской области о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения объекта или реализации масштабного инвестиционного проекта утрачивает силу по истечении шести месяцев. «… соответствующего заявления от Общества на заключение договора аренды в администрацию города Орла не поступило, договор аренды заключен не был», подтвердил Антонцев.

О причинах отказа компании от проекта чиновник порекомендовал спросить у застройщика.

ИА “Орелград”