Орловские руды отдадут только чеченскому бизнесу

Таковы условия предстоящего аукциона.

О них рассказал «Коммерсант». По данным СМИ, правительство РФ готовит расположенное в нашей области Новоялтинское месторождение железных руд к аукциону.

Согласно его условиям, право на разведку и добычу полезных ископаемых смогут получить только компании из Чеченской Республики, которые подписали с федеральными и региональными властями соглашение о взаимодействии или инвестициях, причём на сумму от одного миллиарда рублей. Ранее подобные требования к участникам аукционов не раз пытались обжаловать в Верховном суде как дискриминационные.

Другие предполагаемые требования к участникам аукциона – регистрация юридического лица до 1 декабря 2021 года, отсутствие недружественных иностранных учредителей и уставный капитал от 100 тысяч рублей. Кроме того, компания должна иметь план дальнейшего использования плодородного слоя почвы, который придётся снять для добычи руды.

В минувшем году стало известно о планах по созданию межрегионального научно-производственного кластера «Спецстали c заданными свойствами». Его планировалось создать именно на базе Новоялтинского месторождения, расположенного в Дмитровском районе. В рамках проекта на Орловщине хотели возвести горно-обогатительный комбинат, а в Чечне – металлургический завод, связав два производства в один «организм».

Также СМИ отмечает, что этим летом разовый платеж за пользование недрами Новоялтинского месторождения резко снизился. «Цена вопроса» упала с 3,5 миллиардов до 600 миллионов рублей. Это связано с изменением методики расчёта данного платежа (на федеральном уровне).

ИА «Орелград»