Парахин приказал провести в Орле «Брэйн-Ринг»

Игра потребовалась для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении интеллектуальной игры «Брейн-Ринг» в целях создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи. Другими задачами мероприятия заявлены формирование толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, а также популяризация интеллектуального досуга и интеллектуальных игр. Игра, ставшая для Орла уже традиционной, будет проведена в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2023-2025 годы».

Парахин поручил провести ее 20 ноября в 10.00 в Орловской областной научная универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Целями мероприятия являются совершенствование форм и методов работы с молодежью, укрепление социально-культурных связей между студенческими сообществами города Орла, организация культурного досуга для молодежи.

В игре могут принять участие команды, составленные из обучающихся профессиональных образовательных организаций и вузов, представители молодежных общественных организаций. Состав команды – 5 человек. С 8 до 15 ноября в мэрии будет проводиться прием заявок. Участники должны предоставить согласие на обработку своих персональных данных. Второй этап – проведение 20 ноября «Брейн-ринг», третий этап – подведение итогов и награждение победителей и призеров.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»