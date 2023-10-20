В Орловской области завели 200 дел на родителей, забывших про детей

Статистику взыскания алиментов огласила служба судебных приставов.

В Орловской области за девять 9 месяцев 2023 года в пользу детей судебные приставы взыскали свыше 298 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 74 миллиона рублей или на 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что для взыскания долгов данной категории традиционно принимается весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Напомним, что ответственность предусмотрена вплоть до уголовной. Можно получить и реальный срок лишения свободы.

«Эффективной мерой воздействия является привлечение должников к административной и уголовной ответственности, – говорят в пресс-службе УФССП. – За 9 месяцев 2023 года 425 должников по алиментам были привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), в отношении 230 должников по алиментам дознавателями службы судебных приставов были возбуждены уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ».

Кроме того, приставы разыскивают должников, которые скрываются от уплаты алиментов. Такие родители официально объявляются в розыск, в текущем году в работе у приставов находилось 803 розыскных дела. Добавим, что приставы активно применяют и другие меры воздействия на алиментщиков, в том числе арест их имущества, ограничение выезда за рубеж и др. Нередко такие меры оказываются очень эффективными, поскольку должники вдруг «вспоминают» о своих детях и начинают погашать свои финансовые обязательства.

«За 9 месяцев 2023 года в отношении должников по алиментам было вынесено 4866 постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, – такую статистику привели в региональном Управлении ФССП. – После применения данной меры должниками была выплачена задолженность по алиментам на общую сумму 1,987 миллиона рублей».

Кроме того, у 897 должников по алиментам было ограничено право управления любым видом транспорта. Действие их водительских удостоверений приостанавливается до погашения задолженности по алиментам. Многие не хотят превращаться в пешеходов и оперативно погашают долги, чтобы вернуть себе права. За прошедшие три квартала в результате применения данной меры орловскими судебными приставами было взыскано 24,997 миллиона рублей задолженности по алиментам.

ИА «Орелград»