В Орле открыли ФОКОТ на Рощинской

Здесь будут готовить членов сборных области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) начали строить в сентябре минувшего года. Затраты составили 75,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, комплекс будут использовать для подготовки региональных сборных по различным видам спорта. Также им смогут пользоваться и другие орловцы, в первую очередь, жители Северного района. Здесь можно будет заниматься лёгкой атлетикой, пляжным волейболом и даже спортивным ориентированием.

Церемония открытия прошла в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава». Одновременно новые объекты открылись ещё в шести регионах.

По видеосвязи к участникам форума обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Также в открытии участвовал губернатор Андрей Клычков и Дарья Кононова, многократная победительница соревнований по спортивному ориентированию.

ИА «Орелград»