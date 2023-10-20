В Орле открыли ФОКОТ на Рощинской

20.10.2023 | 14:05 Новости, Спорт

Здесь будут готовить членов сборных области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) начали строить в сентябре минувшего года. Затраты составили 75,6 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, комплекс будут использовать для подготовки региональных сборных по различным видам спорта. Также им смогут пользоваться и другие орловцы, в первую очередь, жители Северного района. Здесь можно будет заниматься лёгкой атлетикой, пляжным волейболом и даже спортивным ориентированием.

Церемония открытия прошла в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава». Одновременно новые объекты открылись ещё в шести регионах.

По видеосвязи к участникам форума обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Также в открытии участвовал губернатор Андрей Клычков и Дарья Кононова, многократная победительница соревнований по спортивному ориентированию.

ИА «Орелград»


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