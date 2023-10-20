Сотни орловцев позвонили на «телефон доверия» УМВД

Ведомство отчиталось о работе с обращениями граждан и оказании услуг.

В Орловской области продолжена практика приема обращений жителей города Орла и муниципальных районов на «телефон доверия» регионального Управления МВД (41-38-56). Как напоминают в этом ведомстве, данный телефон работает в круглосуточном режиме. Согласно ведомственной статистике, за девять месяцев текущего года на него поступило 764 сообщения. Кроме того, на официальный сайт регионального УМВД за три прошедших квартала поступило 1329 обращений граждан.

«По всем указанным обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования», – заверили в ведомстве. Также пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила о том, что органами внутренних дел региона за девять месяцев 2023 года было предоставлено свыше 212 тысяч государственных услуг. Явным лидером оказалось Управление по вопросам миграции. За отчетный период времени оно обработало свыше 132 тысяч обращений в сфере миграции, в том числе около 21,5 тысячи через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

«За тот же период подразделениями ГИБДД предоставлено более 56 тысяч государственных услуг, в том числе через ЕПГУ – порядка 15 700», – пояснили в пресс-службе УМВД. Из них более 42,1 тысячи обращений были связаны с вопросами регистрации автотранспортных средств, почти 12,5 тысячи – с вопросами сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. В Информационный центр УМВД за девять месяцев текущего года поступило около 23 800 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости, свыше 16 000 из них поступило через Единый портал государственных услуг. В целом за отчетный период времени заявителям была выдана 16 221 справка.

«Сотрудники регионального УМВД напоминают: зарегистрировавшись один раз на сайте Госулуг, вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России и, в частности, УМВД России по Орловской области в электронном виде», – говорят в пресс-службе ведомства. Подробнее о государственных услугах, предоставляемых подразделениями регионального УМВД, можно узнать на его официальном сайте в разделе «Государственные услуги».

ИА «Орелград»