Полтысячи нарушений в сфере агрохимикатов вскрыли на Орловщине

Статистику проверок и нарушений обнародовал Россельхознадзор.

За 9 месяцев 2023 года сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора в Орловской области было проведено 551 контрольно-надзорное мероприятие в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Основную долю составили мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. В рамках мониторинга безопасности в регионе было выявлено 532 нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

«Наиболее часто встречающимися нарушениями стали отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, – сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. – Также выявлялись случаи применения препарата не на той культуре, которая предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, превышение нормы расхода препарата на сельскохозяйственной культуре».

По результатам проведенных мероприятий в Орловской области было выдано 483 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, по мотивам 23 плановых проверок к административной ответственности (с учетом подведомственной управлению Курской области) было привлечено 31 юридические лицо, 48 должностных лиц и 13 индивидуальных предпринимателей. Всего в отношении хозяйствующих субъектов, в том числе по поступившим материалам правоохранительных органов, в этом году было вынесено 95 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 366 тысяч рублей.

ИА «Орелград»