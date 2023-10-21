Антипожарной пропагандой займутся под Орлом

Частью пропаганды станет создание дружин юных пожарных.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об организации противопожарной пропаганды на подведомственной территории. Основными целями документа являются снижение общего количества пожаров и уменьшение ущерба от них, а также совершенствования знаний местного населения о принципах пожарной безопасности. Также предусмотрено привлечение граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

Организация противопожарной пропаганды возложена на руководителей территориальных администраций, экс-глав поселений, а также на сотрудников отделов ГО и ЧС. Предусмотрено несколько способов ее ведения, в том числе при помощи традиционно изготавливаемых для населения листовок и памяток. Также документ предусматривает проведение конкурсов, выставок и даже соревнований на противопожарную тематику, устную агитацию (доклады, беседы и лекции), привлечение СМИ к освещению данной проблемы и другое.

Часть пропагандистской работы возьмет на себя управление общего образования, физкультуры и спорта. В частности, в спектр его полномочий окружные власти включили проведение экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и проведением открытого урока по обеспечению безопасности жизнедеятельности, создание дружин юных пожарных, оформление уголков пожарной безопасности, проведение тематических конкурсов для детей, а также тематических утренников, игр и викторин, профилактическую работу в летних оздоровительных лагерях.

ИА «Орелград»