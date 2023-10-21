Евгений Лыкин поделился опытом «международной защиты»

Орловский бизнес-омбудсмен принял участие в «Юридической неделе на Урале».

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин принял участие во встрече региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах с руководителями консульских и торговых официальных представительств, аккредитованных в городе Екатеринбурге. Мероприятие прошло в рамках XV Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Как сообщается на сайте орловского бизнес-омбудсмена, Евгений Лыкин поделился опытом защиты бизнеса из иностранных государств в Орловской области. Он подчеркнул, что защита прав и законных интересов иностранных компаний осуществляется наравне с российскими субъектами в рамках полномочий, предоставленных законодательством РФ.

«В своем выступлении Евгений Лыкин поделился опытом как досудебного разрешения проблемных ситуаций, так и участия бизнес-омбудсмена в судебном разбирательстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне иностранной компании, учредителями которой выступают компании стран происхождения Нидерланды и Кипр, осуществляющей свою деятельность на территории Орловской области», – уточнили в аппарате правозащитника.

Евгений Лыкин в своем выступлении рассказал, что в настоящее время спор находится на рассмотрении арбитражного суда, где бизнес обжалует многочисленные постановления о привлечении к административной ответственности таможенным органом. «Полагаем, что есть все основания для замены назначенных штрафных санкций (более 9 миллионов рублей только за один квартал) на предупреждения», – отметил орловский бизнес-омбудсмен.

В качестве еще одного примера Евгений Лыкин привел обращение представителя турецкого бизнеса, пожаловавшегося на отказ управления по вопросам миграции в выдаче приглашения на въезд в РФ гражданам Турции. Целями их въезда в нашу страну были заявлены «техобслуживание и коммерческая». По словам Евгения Лыкина, проблему удалось решить – «были установлены и устранены обстоятельства, препятствующие выдаче приглашений на въезд турецких граждан».

«По результатам рассмотрения обращения итальянской компании орловским бизнес-омбудсменом были сформулированы и направлены в адрес Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей предложения по возобновлению транспортировок грузов в биг-бетах через Керченский пролив с учетом соблюдения дополнительных мер безопасности», – рассказали в аппарате уполномоченного и о таком случае из недавнего опыта.

ИА «Орелград»