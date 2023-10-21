Налоги с коммерческой недвижимости начали взимать по-новому

Орловские налоговики рассказали о законодательных новшествах.

В Орловской области произошли серьезные изменения в налогообложении имущества организаций и физических лиц в части коммерческой недвижимости. Об этом сообщили в региональном Управлении ФНС России. Данная новелла начала действовать с 1 января 2022 года, таким образом, в 2023 году она начала активно применяться. В частности Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций» дополнен статьей, которая устанавливает особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов.

Речь идет о такой недвижимости: административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Также в УФНС напомнили о том, что в самом конце 2021 года приказом департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области был утвержден перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (ставка налога – 2 процента от кадастровой стоимости). «В указанный перечень включены 1896 объектов, из них 775 принадлежат юридическим лицам, а 1121 объект принадлежит физическим лицам», – уточнили в областной налоговой службе.

Как уже рассказывал «Орелград», в настоящее время в Орловской области продолжается рассылка налоговых уведомлений. Крайний срок уплаты имущественных налогов в 2023 году – 1 декабря. В этом году жителям региона направлено более 395 тысяч налоговых уведомлений, из которых 156 тысяч было размещено в личных кабинетах налогоплательщиков. Через единый портал государственных услуг направлено свыше 1200 уведомлений, по почте заказными письмами – более 230 тысяч. Общая сумма налогов, исчисленная физическим лицам, составила 1,489 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»