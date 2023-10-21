Орловский ВВП может увеличиться на 5%

Прогноз по росту валового продукта дали региональные власти.

По оценке правительства Орловской области, валовой региональный продукт по итогам 2023 года может составить 387,8 миллиарда рублей, или 105,4 процента к уровню 2022 года в фактических ценах и 101,8 процента в сопоставимых ценах. Как отмечено в прогнозе социально-экономического развития, значительных изменений в структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности не предполагается.

«Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на период 2024-2026 годов прогнозируется на уровне 102,9 процента, – следует из документа, подписанного губернатором. – Валовой региональный продукт в 2026 году составит 479,3 миллиарда рублей, что по отношению к 2022 году в действующих ценах составит 130,3 процента, в сопоставимых ценах – 110,8 процента».

В документе также отмечается, что хотя Орловская область нередко называется аграрной, наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики оказывает ее промышленный комплекс. Индекс промышленного производства, по предварительной оценке, в 2023 году составит 100,2 процента. При этом объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 236,9 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 3,6 процента.

«Наиболее значительный рост ожидается в производстве электрического оборудования (индекс производства составит 120 процентов), компьютеров, электронных и оптических изделий (109,5 процента), металлургическом производстве (108 процентов), производстве готовых металлических изделий (105 процентов), производстве резиновых и пластмассовых изделий (104,1 процента) и других», – следует из правительственного прогноза.

В среднесрочной перспективе планируется в первую очередь развивать отрасли, продукция которых необходима в рамках импортозамещения. Речь идет о таких отраслях, как электронная промышленность, машиностроение, производство современных строительных материалов и мебели, цветная металлургия. В прогнозном периоде 2024-2026 годов индекс промышленного производства по базовому варианту развития, предположительно, будет расти следующими темпами: в 2024 году он составит 102,5 процента, в 2025 году – 103 процента, в 2026 году – 103,5 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, как ожидается, в действующих ценах достигнет к 2026 году уровня в 291,9 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2023 года на 23 процента.

ИА «Орелград»