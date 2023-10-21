Кузнечик Второй получит чистую воду

Качество нынешней воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Орловской области в населенном пункте Кузнечик Второй будет организовано водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда, рассмотревшего материалы Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Ливны. Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзра выступили в интересах неопределенного круга лиц с требованиями к администрации Малоархангельского района о возложении на нее обязанности организовать водоснабжение в указанной выше деревне.

Иск был подан по мотивам проверки, проведенной по коллективному обращению местных жителей. Они жаловались на то, что на улице Речной централизованное водоснабжение отсутствует. Воду люди берут в частных колодцах, используя ее не только для хозяйственно-бытовых целей, но и для питья и приготовления пищи. Часть жителей обзавелась собственными колодцами, а жители трех домовладений используют воду из бесхозяйного общественно колодца, расположенного на улице Плещеевской.

Эксперты отобрали образцы колодезной воды в деревне и провели ее лабораторное исследование. Согласно экспертному заключению качество этой воды не соответствует требованиям санитарного законодательства. В суде была изучена информация администрации Малоархангельского района, подтверждающая, что централизованного водоснабжения в деревне нет. Суд обязал ее в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать водоснабжение населения деревни Кузнечик Второй Луковского сельского поселения.

Согласно решению суда местные жители должны быть обеспечены питьевой водой, безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей населения. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»