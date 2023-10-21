Ливенцам предрекли рост и снижение налогов

Власти Ливенского района одобрили прогноз на три года вперед.

Администрация Ливенского района одобрила успешно прошедший публичное обсуждение прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Теперь документ будет внесен в Ливенский районный Совет народных депутатов, поскольку он является основой для верстки бюджета. Оценка ожидаемого исполнения за 2023 год, а также прогноз поступлений в разрезе доходных источников на 2024-2026 годы составлены на основании данных, предоставленных администраторами доходов.

Как следует из документа, основным доходным источником в 2024-2026 годах, как и прежде, будет НДФЛ, поступления по которому спрогнозированы в целом с приростом на 6, 5,3 и 5 процентов соответственно в каждом последующем году. Прирост объясняется увеличением фонда оплаты труда во всех отраслях. Вместе с тем, в документе отмечено, что в местный бюджет, начиная с 2024 года, будет недопоступать НДФЛ в связи с прекращением деятельности ООО «Ливныстрой» и АО «ОЗСК».

Сообщается, что сумма поступлений НДФЛ в бюджет территории за 2022 год составила 7,038 миллиона рублей.

«На сегодняшний день промышленное производство на территории Ливенского района представлено двумя предприятиями: АО «Ливнынасос», ООО «Ливны Сахар», – говорится в тексте прогноза. – В текущем году на территории района был закрыт завод силикатного кирпича. По итогам отчетного года показатель объема отгруженной продукции по трем промышленным предприятиям составил 5,443 миллиарда рублей, что на 23 процента выше уровня 2021 года. Лидером по объему отгрузки в денежном выражении по-прежнему остается сахарный завод. В промышленности района занято 782 человека со среднемесячной заработной платой 48 445 рублей».

Специальные налоговые режимы в 2024 году планируются с приростом 2,1 процента к ожидаемой оценке 2023 года, на 2025 и 2026 годы ожидается прирост на 0,9 процента. Поступления налога, взимаемой в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального района спрогнозированы, исходя из утвержденного в текущем бюджете норматива отчислений – 12,1 процента. Добавим, что муниципальный долг района по состоянию на 1 октября 2023 года составил 10 миллионов рублей, все это – кредиты областного бюджета.

ИА «Орелград»