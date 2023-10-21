В Орловской области началась подготовка к ЕГЭ

Комплекс мероприятий будет реализован в рамках «дорожной карты».

В Орловской области дан старт подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Как сообщается на сайте Орловского регионального центра качества образования, подготовка к проведению экзаменационной кампании в регионе осуществляется согласно «дорожной карте», в которой определены следующие приоритетные направления. В их число, в частности, попали мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов, нормативное правовое и финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации.

Также «дорожная карта» предусматривает обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, научно-методическое и организационное сопровождение аттестации, обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов. Запланированы мероприятия по информационному сопровождению экзаменационной кампании, контроль за ее организацией и проведением, а также последующий анализ проведения ГИА в 2024 году. Кстати, запланированный комплекс мероприятий основан на результатах анализа «дорожной карты» 2023 года.

«В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» 22 и 23 ноября 2023 года пройдут тренировочные мероприятия в форме единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней, – сообщает Центр. – Тренировочные экзамены будут проводиться в своих школах в соответствии с процедурой, аналогичной проведению единого государственного экзамена. Участие в тренировках такого формата поможет одиннадцатиклассникам не только узнать степень математической подготовки, но и определиться с выбором уровня математики для сдачи ЕГЭ».

ИА «Орелград»