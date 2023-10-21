С орловских судей снимут мерки

Орловский областной суд закупит форменное обмундирование.

На портале госзакупок появилось извещение о приобретении Орловским областным судом форменного обмундирования. Цена контракта составит около 325 тысяч рублей. Этих денег должно хватить на закупку 10 комплектов форменного обмундирования. По условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, не должен иметь дефектов. Он должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Претензии о некачественном товаре могут быть предъявлены в любой момент после их обнаружения, заранее предупреждают поставщика в суде.

«Данное требование установлено в связи с тем, что при приеме товара невозможно проверить поштучно каждую единицу товара. Соответственно некоторые недостатки товара возможно обнаружить только при его непосредственном использовании, – следует из технического задания. – Гарантия на товар составляет 12 месяцев с даты подписания документов о приемке. Требования к упаковке товара: каждый комплект поставляется в развернутом виде, отутюженный, на отдельной вешалке-плечиках, в полиэтиленовом прозрачном полноразмерном пакете с указанием ФИО судьи».

Новую форму орловские судьи рассчитывают получить до 18 декабря 2023 года. Поставщик вправе представить заказчику несколько видов ткани и фурнитуры на выбор. При проверке соответствия качества предлагаемых поставщиком образцов тканей заказчик вправе привлечь независимых экспертов. Перед пошивом поставщик обязан произвести снятие индивидуальных мерок судей своими силами.

«Учитывая невозможность организовать явку всех судей для снятия индивидуальных мерок в один день (отсутствие по причине болезни, очередного отпуска, участие в судебных заседаниях и т.д.), поставщик должен обеспечить неоднократный выезд закройщика для снятия индивидуальных мерок в адрес заказчика. Обмер судей осуществляется непосредственно в здании заказчика», – говорится в документации.

Количество примерок определяется поставщиком самостоятельно, при этом все выявляемые при примерках недостатки и замечания от судей, для которых изготавливается обмундирование, должны быть устранены. Комплекты изготавливаются по индивидуальным размерам судей. Некачественный товар возвращается поставщику за его счет после поставки нового товара. Ткань должна сохранять хороший внешний вид в процессе эксплуатации, срок которой определен в 2 года. Этим сроком определяется износоустойчивость ткани: после многочисленных стирок и химчисток ткань не должна терять хороший внешний вид. Кроме хорошего внешнего вида и износоустойчивости она должна обладать необходимыми гигроскопическими свойствами, в частности хорошо пропускать воздух и впитывать влагу.

ИА «Орелград»